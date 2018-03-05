Украина уверена в чрезвычайном потенциале для развития торгово-экономического сотрудничества. С США у Киева есть потенциал для торговых отношений, прежде только в сферах услуг, инвестиций и высоких технологий.

Украина намерена добиваться введения зоны свободной торговли с США. Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Павел Климкин на совместной пресс-конференции со своим финским коллегой Тимо Сойни в Киеве, информирует svodka.net.

Климкин спросили, рассматривает ли Украина возможность введения зеркальных мер, учитывая заявление Дональда Трампа о введении пошлины на ввоз в США алюминия и стали. Министр отметил, что в мире вопрос о таком намерении США активно обсуждается.

«Для нас это не сюрприз, поскольку мы понимаем, что власть Соединенных Штатов изучала этот вопрос довольно долгое время. Мы настроены на максимально конструктивный разговор с администрацией и ведем его в контексте украинского экспорта», — заявил он.

Климкин добавил, что Украина уверена в чрезвычайном потенциале для развития торгово-экономического сотрудничества. «И одно из предложений, которое звучит в этом смысле, это введение зоны свободной торговли с Соединенными Штатами, поскольку сейчас у нас она есть с Канадой. Возникает логичный вопрос: а почему не с Соединенными Штатами?» — сказал министр.

Он отметил чрезвычайный потенциал для торговых отношений Украины с США, но прежде только в сферах услуг, инвестиций и высоких технологий. «Будущее ЗСТ — это для меня реально путь вперед», — заявил Климкин.

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