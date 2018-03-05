Взаимоотношения США и РФ достигли уровня «холодной войны», при чем многие эксперты считают ситуацию более опасной, чем до Карибского кризиса 1962 года.

Об этом в комментарии «Обозревателю» рассказал содиректор программ внешней политики и международной безопасности Центра Разумкова Алексей Мельник, информирует svodka.net.

«По факту это уже и есть уровень «холодной войны», при чем многие эксперты оценивают ситуацию более опасной, чем она была последние 10-15 лет, когда прошли через Карибский кризис. Тогда к СССР и США пришло понимание, что они подошли к какой-то грани, за которой уничтожат не только друг друга, но и весь мир, и они начали договариваться», – говорит эксперт.

И добавил, что сейчас взаимоотношения стран «вернулись к уровню напряжения либо до Карибского кризиса, либо сразу после».

По его словам, события в Сирии могут стать очередным кризисом нового времени, но столкновений между Америкой и Россией можно ожидать в любой точке мира.

Читайте: Пентагон рассказал о новых проектах в Украине

«Сирия один из тех регионов, где есть очень высокая угроза случайного незапланированного столкновения между Америкой и Россией. Но это не единственное место, потому что постоянно на грани фола происходят сближения кораблей, самолетов, и это все в один может закончится серьезным инцидентом из-за ошибки одного-двух человек в любой точке мира», – считает Мельник.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира