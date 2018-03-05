5 марта к Дарницкому райсуду Киева, где проходит слушание дела титушковода Юрия Крысина, приехала Екатерина Веремий – мать убитого в феврале 2014 года журналиста Вячеслава Веремия. Она фигурирует в этом деле как потерпевшая.

Отмечается, что в суде рассматривалось дело о пытках на Майдане: Крысин здесь проходит как обвиняемый, а мать погибшего журналиста как потерпевшая. Ранее первый получил условный срок наказания по делу об убийстве представителя СМИ и считается главным ответственным за это преступление, информирует svodka.net.

Впрочем, как передает ресурс, между двумя людьми состоялся интересный диалог.

Так, мать погибшего журналиста сказала Крысину: «Да чтоб ты сдох, скотина».

«Да не переживай, я давно готов сдохнуть, лишь бы тебя не видеть», – сказал он.

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Добавим, что кроме матери Веремия, по делу о пытках в качестве потерпевших фигурируют его жена Светлана Кирилаш, а также видеооператор Владислав Иваненко, которого во время Майдана похитили и пытали. Обвиняемым, кроме Крысина, также является Сергей Чемес.

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