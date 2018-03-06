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"Полное прекращение огня": зафиксировано 3 обстрела наших позиций, один боец ранен, - штаб АТО
06.03.2018 07:08
«Полное прекращение огня»: зафиксировано 3 обстрела наших позиций, один воин ранен, — штаб АТО

Из 82-мм минометов и гранатометов оккупанты открывали огонь близко Счастья и Троицкого.


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Вторая половина прошедших суток, начиная с 16.00, в районе проведения АТО прошла без нарушений режима прекращения огня — вдоль всей линии разграничения сторон не зафиксировано ни одного обстрела. Однако до этого российско-оккупационные группировки 3 раза нарушали перемирие.

На Луганском направлении оккупанты применили минометы калибра 82 мм, гранатометы и стрелковое оружие неподалеку Счастья. Из 82-мм минометов и крупнокалиберных пулеметов враг вел огонь близко Троицкого.

На Донецком направлении враг обстрелял защитников Новотроицкого из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.

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В результате вражеского огня получил ранение один военнослужащий сил АТО. Его доставили в военный мобильный госпиталь и был предоставлен необходимый объем лекарственной помощи.


Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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