Из 82-мм минометов и гранатометов оккупанты открывали огонь близко Счастья и Троицкого.

Сводка Пресс-центра штаба АТО за 5 марта 2018 года, информирует svodka.net.

Вторая половина прошедших суток, начиная с 16.00, в районе проведения АТО прошла без нарушений режима прекращения огня — вдоль всей линии разграничения сторон не зафиксировано ни одного обстрела. Однако до этого российско-оккупационные группировки 3 раза нарушали перемирие.

На Луганском направлении оккупанты применили минометы калибра 82 мм, гранатометы и стрелковое оружие неподалеку Счастья. Из 82-мм минометов и крупнокалиберных пулеметов враг вел огонь близко Троицкого.

На Донецком направлении враг обстрелял защитников Новотроицкого из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.

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В результате вражеского огня получил ранение один военнослужащий сил АТО. Его доставили в военный мобильный госпиталь и был предоставлен необходимый объем лекарственной помощи.

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