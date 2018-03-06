В текущем году в Украине стартует процесс выдачи электронных пенсионных удостоверений всем категориям пенсионеров.

Об этом 5 марта во время публичного отчета правления Пенсионного фонда Украины (ПФУ) за 2017 заявил председатель правления Фонда Алексей Зарудный. Об этом сообщает "Патриоты Украины", информирует svodka.net.

«Кроме того, Фондом планируется начать работу специальных терминалов для обслуживания пенсионеров по предоставлению пенсионных услуг», — сообщил председатель ПФУ.

Как ранее сообщалось, 1 марта Пенсионный фонд начал финансировать пенсии за март. В первый день финансирования из бюджета было направлено 562,2 миллиона гривен. Это составляет 2% от общей потребности в деньгах. Выплата пенсий через почтовые отделения и банки будет осуществляться с 4 по 25 марта. А Конституционный суд Украины признал неконституционным решение о налогообложении пенсий. С 27 февраля 2018 соответствующие положения Налогового кодекса потеряли свою силу.

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