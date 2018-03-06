Сергей Скрипаль в своё время выдал Лондону агентов РФ, работавших в Британии, и вот сегодня РФ решила его наказать по абсолютной кальке с Литвиненко. Об этом и других новостях пишет в Фейсбуке известный блогер.

Доброе утро, друзья, информирует svodka.net.

Вторник. Что важного?

Конечно, новость №1 эта:

Бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль, который был осужден в Москве за шпионаж в пользу Великобритании и передан Лондону в рамках шпионского обмена в 2010 году, отравлен в городе Солсбери неизвестным веществом.

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Скрипаль в своё время выдал Лондону агентов РФ, работавших в Британии, и вот сегодня РФ решила его наказать по абсолютной кальке с Литвиненко. Лучшего времени найти было трудно (*сарказм).

Украина и Швеция намерены подписать соглашение о сотрудничестве в оборонной сфере.

Напомню, что такие договора Украина имеет с Польшей, Великобританией, Канадой и др., и такие договора позволяют осуществлять взаимные поставки оружия.

Также замечу, что Швеция и Финляндия с огромной вероятностью будут между стран-миротворцев на Донбассе.

Никто не сомневался:

Президент Германии Штайнмайер в рамках официальной процедуры предложил Бундестагу назначить Ангелу Меркель канцлером страны.

Я миллион раз об этом писал — альтернативы сотрудничеству с МВФ нет, и нашему Правительству и Раде пора перестать заниматься популизмом:

Новая программа макрофинансовой помощи ЕС для Украины в размере 1 млрд евро может быть утверждена в случае продолжения сотрудничества страны с МВФ.

Приятный бонус:

— Нафтогаз уже насчитал Газпрому $2,5 миллиона пени.

— «Нафтогаз» закроет свой офис в России до 12 марта.

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