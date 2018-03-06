В Мариуполе довольно много людей, лояльных к боевикам «ДНР», которые не прекращают рассказывать о «зверствах» ВСУ на Донбассе и якобы масштабном прослушивании СБУ жителей прифронтовых населенных пунктов.

В прифронтовом Мариуполе спустя почти четыре года с начала войны остается достаточное количество сторонников боевиков так называемой «ДНР». Такую информацию озвучил житель Мариуполя Егор, информирует svodka.net.

Он рассказал о реакции жителей города на страшилки боевиков о «зверствах» ВСУ на Донбассе и масштабном прослушивании СБУ жителей прифронтовых населенных пунктов. «Оккупантам же нужно держать в тонусе свою аудиторию за пределами ДНР», — объясняет он.

«В Мариуполе на самом деле не так и мало людей, которые лояльны к боевикам, следовательно им надо давать какую-то информационную» пищу, «чтобы лояльность сохранялась, а страх перед Украиной усиливался», — говорит житель города.

При этом он добавил: «Хотя люди живут в мирном городе, при украинской власти, их дети ходят в украинские школы, то есть они сами живут этой нормальной жизнью, и чего здесь бояться, лично я не пойму».

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