Процедура нового арбитража продлится как минимум до окончания контракта между «Газпромом» и «Нафтогазом».

Россия восприняла проигрыш «Газпрома» в Стокгольмском арбитраже как пощечину от украинского государства, а потому и было сделано эмоциональное заявление относительно разрыва контрактов, информирует svodka.net.

Об этом в эфире программы на украинском телевидении заявила заместитель главы МИД Елена Зеркаль.

«18 марта в России должны состояться выборы. И проигрыш «Газпрома» украинской компании воспринимается как пощечина, следовательно сразу была очень эмоциональная реакция», — подчеркнула Зеркаль.

По ее словам, процедура нового арбитража продлится как минимум до окончания контракта между «Газпромом» и «Нафтогазом».

Читайте: Газовую войну с Украиной оплатят за счет населения России, - СМИ

«Даже если сейчас посчитать по времени, сколько будет длиться процедура нового арбитража, то понятно, что она займет столько времени, сколько займет до окончания контракта, как минимум», — резюмировала заместитель министра.

Напомним, российский «Газпром» отказался поставлять газ Украине с 1 марта и вернул оплаченные средства. Согласно решению Стокгольмского арбитража Украина должна покупать ежегодно в РФ (до 2019-го, когда закончится действие контракта) 4 млрд кубометров газа (ранее было 50 млрд кубометров). Если «Нафтогаз» не покупает газ, то автоматически применяется формула «бери или плати» — то есть Киев должен заплатить даже за те объемы, которые не покупал. Поэтому «Нафтогаз» и ждал окончательного решения арбитража, которое было озвучено 28 февраля, чтобы начать обязательные закупки.

Читайте: Официально: "Газпром" направил "Нафтогазу" уведомление о расторжении контракта

В «Нафтогазе» отметили, что отказ «Газпрома» поставлять газ автоматически означает, что в течение 2018 года к Украине не будет применяться формула «бери или плати». Впоследствии «Газпром» заявил, что не только разрывает с Украиной все контракты на поставку газа, но также и на его транзит по территории Украины в Европу. Затем «Газпром» заявил, что не будет прекращать транзит газа через Украину «прямо сейчас».

Сводка.нет - Новости Украины и Мира