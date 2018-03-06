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|Запад уже реагирует на заявления Путина о новом оружии, - Генсек НАТО
|06.03.2018 08:35
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Запад уже принимает меры в ответ на возобновившееся агрессивное поведение России после заявлений ее лидера Владимира Путина о разработке новых ядерных вооружений.
С соответствующим заявлением глава Североатлантического Альянса Йенс Столтенберг выступил в понедельник, во время своего визита в Ирак, сообщило американское информагентство Reuters, информирует svodka.net.
«Конечно, мы обеспокоены, — отметил Столтенберг. – Поскольку НАТО не хочет новой холодной войны. Мы не хотим новой гонки вооружений».
Генсек НАТО при этом отметил, что заявление Путина прозвучало за несколько недель до выборов и согласуется с общей линией поведения России.
«Такая модель поведения, которую мы наблюдаем уже несколько лет, является одной из причин того, что НАТО адаптируется и проводит самое масштабное усиление нашей коллективной обороны после окончания «холодной войны», — подчеркнул Столтенберг.
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Он также подчеркнул: «Мы не даем России зеркальный ответ на ее действия – ракетами на ракеты, вооружением на вооружение – но мы реагируем, поскольку видим, что она ведет себя агрессивнее».
Глава Североатлантического Альянса в очередной раз призвал Россию выполнять Договор о ликвидации ракет средней и малой дальности (РСМД), который Путин, по обвинениям американской стороны, нарушил через свое заявление о разработке новых видов вооружений.