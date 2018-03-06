Янина Соколовская в эфире российского Первого канала заявила о том, что Украина будет федеральной. Соответствующее видео разместил на своей странице в Facebook бизнесмен Сергей Запорожский.

Он также отметил, что Соколовская часто ссылается на «инсайды из Администрации Порошенко и СБУ», информирует svodka.net.

«В украинской конституции нет никаких «ЛНР» и «ДНР», следовательно они «так называемые». Конечно, будет федеральное устройство Украины, где они получат свои особые права. Но как республики они в рамках Украины существовать не могут», — заявила Соколовская.

Как рассказал Запорожский, на прошлой неделе журналистка на КремльТВ заявила, что Украине повезло с эпидемией кори, так как она помогла сэкономить на отоплении детских садов.

Затем Соколовская заявила россиянам, что «в Украине никто не ожидал победы в Стокгольмском суде, думая, что там всеми деньгами заполирует Россия, и что если бы Украина проиграла, то она бы тоже начала, как сейчас «Газпром», разрывать контракты».

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