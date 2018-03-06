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|Google запустила бесплатный курс по машинному обучению
|06.03.2018 08:59
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Google запустила бесплатный курс Learn with Google AI, он посвящен машинному обучению. Это ресурс, с помощью которого любой желающий может узнать о развитии возможностей искусственного интеллекта, отточить свои навыки и применять их в повседневной практике.
Сайт, в первую очередь, предназначен для профессионалов, так как
раньше использовался сотрудниками в разработке YouTube и Google
Earth, но подойдет и для новичков. Он позволяет отфильтровать уроки
по тому, на каком уровне находится пользователь, а также
предпочтительному формату — видео, текст или интерактив. Сейчас он
состоит из 25 разделов с более чем 40 заданиями. Лекции ведут
исследователи из Google, а прохождение только курса в среднем
занимает 15 часов.
— После больше 10 лет работы в Google я осознал, что будущее компьютерной науки — это искусственный интеллект. Сегодня я возглавляю образовательный отдел по машинному обучению и надеюсь сделать ИИ и его преимущества доступными всем желающим, — отметил Зури Кемп. — Искусственный интеллект может решать сложные проблемы и способен трансформировать целые отрасли промышленности. Это означает то, что ИИ отражают разнообразные человеческие перспективы и потребности. Вот почему часть миссии Google AI заключается в том, чтобы помочь добиться успеха всем, кто интересуется машинным обучением.
Курс основан на системе машинного обучения TensorFlow, вышедшей из бета-разработки в феврале 2017 года. Это открытая библиотека для машинного обучения, основная цель которого — построение и тренировка нейронной сети до достижения качества человеческого восприятия.