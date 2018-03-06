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|Ученые рекомендуют употреблять не более шести граммов соли в день
|06.03.2018 19:14
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Исследователи выявили зависимость между повышенным давлением и употреблением большого количества соли.
Ученые назвали новую опасность соли.
Употребление большого количества соли может быть опасно для людей с повышенным давлением. К такому выводу пришла группа ученых из Великобритании и США, информирует svodka.net.
Ученые выявили зависимость между повышенным давлением и употреблением большого количества соли. Отмечается, что показатели кровяного давления испытуемых не приходили в норму, даже если они часто ели продукты с высоким содержанием калия и других полезных для сердечно-сосудистой системы веществ.
В итоге исследователи пришли к выводу, что ежедневно следует употреблять не более шести граммов соли.
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В ходе исследования был изучен рацион питания более 4 тысяч человек в возрасте от 40 до 59 лет.
Напомним, ранее ученые выяснили, что при регулярном употреблении соли в пищу в чрезмерном количестве могут возникнуть изменения иммунной системы в кишечнике.
Низкое потребление соли тоже опасно – ученые.