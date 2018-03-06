Украина заняла 8 место с конца в рейтинге стран-брендов Made In Country Index 2017, который опубликовало американское издание журнала Forbes вместе с сервисом Statista.

Рейтинг стран, ранжированных по отношению потребителей к качеству произведенных товаров, сформирован на основе опроса 43 тысяч жителей из 52 государств мира, информирует svodka.net.

Основной вопрос, который хотели выяснить авторы исследования, звучал следующим образом: товары какой страны происхождения считаются в мире наиболее качественными?

В результате, первое место в рейтинге заняла Германия (100 баллов), второе Швейцария (98 баллов), а третье — Европейский союз (92 балла).

Таким образом, жители стран, принимавших участие в опросе, считают наиболее качественными товары, произведенные в Германии. В первой десятке рейтинга большинство позиций занимают европейские страны, за исключением США, Канады и Японии.

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Украина в этом рейтинге заняла 45-е место с 35 баллами из 100 возможных. Чуть выше расположилась Индонезия (36 баллов), а ниже по списку — Вьетнам (34 балла).

Для сравнения, ближайшие соседи нашей страны оказались на более высоких позициях рейтинга. Польша набрала 51 балл, Россия — 46 баллов, Венгрия — 45 баллов.

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