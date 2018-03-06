Деловые Сводки
- Чем удивит Женевский автосалон - 2018
- Собчак просит разрешения въехать в Крым через украинскую территорию
- Украинскую власть призвали обеспечить безопасность журналистов, - СМИ
- Олег Собуцкий: Андрей Павелко получил полную поддержку в ФФУ и будет единым кандидатом в Исполком УЕФА от Украины
- Москва готовится к "миротворческой миссии"… Но где? - "Злой одессит"
|SpaceX запустила ракету-носитель Falcon 9
|06.03.2018 19:30
|
Компания SpaceX утром во вторник, 6 марта, запустила ракету-носитель Falcon 9.
Компания SpaceX 6 марта успешно осуществила запуск ракеты-носителя Falcon 9 с испанским спутником связи Hispasat 30W-6 весом около шести тонн, информирует svodka.net.
Об этом компания сообщила на своей странице в соцсети Twitter.
Отмечается, что ракета успешно вывела спутник связи Hispasat 30W-6 на орбиту.
К слову, Hispasat — крупнейший геостационарный спутник, который когда-либо запускала компания.
Читайте: Украинский «Южмаш» изготовит 20 ракетных двигателей для европейского ракетоносителя Vega
Ранее SpaceX была вынуждена отложить запуск ракеты из-за необходимости «провести дополнительные тесты системы герметизации головного обтекателя».
Напомним, 22 февраля SpaceX запустила ракету Falcon 9 с двумя спутниками для обеспечения глобального интернета.