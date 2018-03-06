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SpaceX запустила ракету-носитель Falcon 9
06.03.2018 19:30
SpaceX запустила ракету-носитель Falcon 9

Компания SpaceX утром во вторник, 6 марта, запустила ракету-носитель Falcon 9.

Компания SpaceX 6 марта успешно осуществила запуск ракеты-носителя Falcon 9 с испанским спутником связи Hispasat 30W-6 весом около шести тонн, информирует svodka.net.

Об этом компания сообщила на своей странице в соцсети Twitter.

Отмечается, что ракета успешно вывела спутник связи Hispasat 30W-6 на орбиту.

К слову, Hispasat — крупнейший геостационарный спутник, который когда-либо запускала компания.

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Ранее SpaceX была вынуждена отложить запуск ракеты из-за необходимости «провести дополнительные тесты системы герметизации головного обтекателя».

Напомним, 22 февраля SpaceX запустила ракету Falcon 9 с двумя спутниками для обеспечения глобального интернета.



Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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