SpaceX запустила ракету-носитель Falcon 9 Компания SpaceX утром во вторник, 6 марта, запустила ракету-носитель Falcon 9. Компания SpaceX 6 марта успешно осуществила запуск ракеты-носителя Falcon 9 с испанским спутником связи Hispasat 30W-6 весом около шести тонн, информирует svodka.net. Об этом компания сообщила на своей странице в соцсети Twitter. Отмечается, что ракета успешно вывела спутник связи Hispasat 30W-6 на орбиту. К слову, Hispasat — крупнейший геостационарный спутник, который когда-либо запускала компания. Читайте: Украинский «Южмаш» изготовит 20 ракетных двигателей для европейского ракетоносителя Vega Ранее SpaceX была вынуждена отложить запуск ракеты из-за необходимости «провести дополнительные тесты системы герметизации головного обтекателя». Напомним, 22 февраля SpaceX запустила ракету Falcon 9 с двумя спутниками для обеспечения глобального интернета.



Сводка.нет - Новости Украины и Мира



экономика общество/экономика spacex falcon запустила компания hispasat Теги: новости технологий