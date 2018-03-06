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|Выручка производителей компьютерных серверов в мире в конце 2017 года выросла на 26,4%
|06.03.2018 19:38
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Среди стран и регионов наиболее быстрый рост выручки производителей серверов был зафиксирован в Канаде — на 69,7%.
Выручка производителей компьютерных серверов в мире в четвертом квартале 2017 года подскочила на 26,4% относительно того же периода годом ранее и превысила $20,65 млрд, сообщается в отчете исследовательской компании International Data Corporation (IDC), информирует svodka.net.
Выручка производителей серверов в мире в IV квартале выросла на 26,4% — IDC.
При этом поставки в октябре-декабре повысились на 10,8% — до 2,84 млн серверов.
Рынок США повысился на 29,6%, регион Европа, Ближний Восток и Африка (EMEA) — на 17,4%, Азиатско-тихоокеанский регионе (без учета Японии и КНР) — на 38,2%, Китай — на 33,8%, Япония — на 4,3%. При этом в Латинской Америке показатель снизился на 5%.
Спрос на сервера x86 в четвертом квартале увеличился на 24,7% — до $17,5 млрд, на другие — на 36,4%, до $3,2 млрд.