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|На улицах шведского города появятся электрические автобусы
|06.03.2018 20:10
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Шведская компания Scania, входящая в состав Volkswagen Group, сообщает о выводе своих первых полностью электрических автобусов на городской маршрут.
Речь идёт о машинах Citywide Low Floor с низкопольной конструкцией. Силовая установка этих автобусов получает питание от аккумуляторных батарей, подзарядка которых осуществляется через специальных станций, информирует svodka.net.
Сообщается, что первые три электробуса Citywide Low Floor уже в середине текущего месяца появятся на дорогах Эстерсунда — города в центральной Швеции. Протяжённость маршрута составляет 15 км; на нём предусмотрены приблизительно 40 остановок.
Сообщается, что машины за сутки будут совершать около 100 рейсов. При этом промежуточные 10-минутные остановки на подзарядку позволят им работать в постоянном режиме. Максимальная скорость движения — 70 км/ч.
Нужно отметить, что Scania имеет широкий ассортимент транспортных средств с силовыми установками, использующими альтернативные виды топлива. К примеру, автобус Interlink Low Decker может работать на дизельном топливе, биодизеле, гидрогенизированном растительном масле, сжатом природном газе/биогазе, этаноле, а также в гибридном режиме. Его дополняет автобус Citywide Low Entry Suburban, для которого доступен весь спектр альтернативных видов топлива и гибридный режим.
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