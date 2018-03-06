Жители поселка Коцюбинское в Киевской области проголосовали за присоединение к Киеву. Об этом на своей странице в Facebook сообщила глава поселка Ольга Матюшина.

«За Киев проголосовали почти 61%. Против — 37,5. Воздержались почти 1,2%. Не зачтены 0,3% голосов. Спасибо всем, кто принял участие в общественных слушаниях. А это почти 1340 коцюбинцев. Результаты будут мной направлены в Киевсовет и в парламент», – отметила Матюшина, информирует svodka.net.

Она также подчеркнула, что не брала участия в голосовании и призвала к этому депутатов, чтобы не поляризовать громаду.

Ранее сообщалось, что 20 мая 2015 года депутаты Коцюбинского поселкового совета приняли решение о присоединении к городу Ирпень. По словам местных жителей, состоялось это без обсуждения — мнение громады относительно объединения никто не спросил. Более того, о сессии, на которой голосовали за это решение, знали даже не все депутаты.

В мае 2016 года Киевский апелляционный админсуд признал противоправным и отменил решение Коцюбинского поселкового совета о присоединении поселка к Ирпеню без надлежащего проведения общественных обсуждений.

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Ранее мэр Виталий Кличко заявил, что поддерживает создание единой агломерации для объединения близких к Киеву населенных пунктов.

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