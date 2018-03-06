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- Москва готовится к "миротворческой миссии"… Но где? - "Злой одессит"
|Москва готовится к "миротворческой миссии"… Но где? - "Злой одессит"
|06.03.2018 20:42
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Вчера в открытом доступе в социальных сетях было опубликовано одновременно любопытное и настораживающее фото. Так, на ЖД в Новороссийске появились составы с автоцистернами на шасси УРАЛ-43206 и УРАЛ-4320, перекрашенные в отличительный цвет для техники, выполняющей задания в рамках миссии ООН. Соответствующие опознавательные знаки так же были нанесены на запечатлённую технику.
Возникает вопрос, в рамках какой такой миссии ООН данные автозаправщики планируется российской стороной использоваться, тем более что они перебрасываются в район Новороссийска – города, являющегося одной из баз для осуществления своих гибридных операций Кремлем?
Не хотелось бы делать конспирологических предположений, но возникает чувство, что Москва очень даже серьезно настроена на участие в миротворческой миссии на одном из плацдармов своих реваншистских амбиций. И если это произойдет не завтра, то на ближайшую перспективу у неё такие планы однозначно имеются, информирует svodka.net.
В любом случае, это фото может быть ещё одним доводом в споре, что так называемому миротворчеству на Донбассе, в лице РФ либо любой другой страны, являющейся её союзником, места быть не может. И в принципе, лишь Украина имеет право восстанавливать конституционный порядок на своей территории.