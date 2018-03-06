Комитет по защите журналистов призывает власти Украины расследовать заявления о нападении полиции на журналистов, освещавших протест в столице на прошлых выходных.

5 марта Нью-Йоркская организация по правам журналистов сообщила, что два дня назад в Киеве были ранены по меньшей мере два журналиста во время нападения полиции на лагерь протестующих возле здания национального парламента, информирует svodka.net.

Более 100 сторонников оппозиции были также задержаны на фоне столкновений, в результате которых по меньшей мере 20 человек получили ранения.

«Мы призываем всю украинскую полицию почитать право журналистов на освещение политических событий, не опасаясь за собственную безопасность», – говорится в заявлении координатора программы в Европе и Центральной Азии Нины Огняновой.

«Власти Украины должны расследовать нападения на журналистов и наказать тех, кто несет ответственность за нарушения прав СМИ, и сделать четкое заявление, что они поддерживают и защищают свободную прессу», – добавила она.

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Репортер, освещавший событие для украинской службы Радио Свобода, сказал, что полиция использовала перцовый аэрозоль против него во время полицейского рейда в палаточном лагере возле Верховной Рады.

Киевская прокуратура заявила, что возбудила уголовное дело по поводу возможного полицейского преследования профессиональной деятельности журналиста.

Другой журналист, работающий на независимом телеканале «Громадское», сказал, что полицейский избил его и угрожал ему, сообщает харьковская группа по защите прав человека.

Оба журналиста заявили, что они четко обозначили себя как представители прессы.

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