В этом году свои новинки на выставку привезли более 180 компаний, которые проведут 110 мировых и европейских премьер.

Женевский автосалон открылся 6 марта для журналистов, информирует svodka.net.

Международный автосалон в Женеве является одним из самых популярных и известных мотор-шоу. Первая в 2018 году европейская автовыставка открылась 6 марта, однако для широкой публики она стане доступной только в четверг.

Женевский автосалон проходит в крупнейшем деловом, финансовом и дипломатическом центре, а значит и толпа тут соответствующая.

Ожидается, что за одиннадцать дней работы выставку посетят более 700 тысяч гостей, которых ждут стенды 180 участников, более чем 110 мировых и европейских премьер и около 900 моделей.

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В Женеве традиционно показывают много премиальных новинок, моделей среднего класса и концепт-

В сентябре состоялся Фанкфуртский автосалон, признанный одним из важнейших мотор-шоу года, на котором ведущие автопроизводители рассказывают, на чем будут ездить в ближайшее время.

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