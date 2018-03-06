По судьбе автомобилей с европейской регистрацией в Украине достигнут сложный консенсус — символический сбор в Государственный бюджет.

А для российских авто хотят ввести спецсбор. Об этом заявил глава подкомитета Верховной Рады Украины по вопросам совершенствования Налогового кодекса, народный депутат от «Народного фронта» Александр Кирш, информирует svodka.net.

«Относительно еврономеров могу сообщить, что уже достигнут очень сложный экономический и политический консенсус. В результате последних акций протеста и работы в комитете вышли на решение о том, что владельцы авто на еврономерах заплатят в Госбюджет символический взнос», — заявил Кирш.

Что касается предложения некоторых экспертов ввести спецсбор для автомобилей с иностранной регистрацией, которые пересекают нашу границу, в том числе транзитом, например, из России в Крым или из Европы, то, по мнению нардепа, идея неоднозначная.

«Для авто с российскими номерами однозначно можно вводить такой спецсбор. Что касается авто из Польши, Венгрии, Словакии, то эти страны поставляют нам сейчас газ. Поэтому на фоне ухудшения отношений с той же Польшей и Венгрией, введение дополнительных сборов или ограничений нецелесообразно. Такой сбор можно вводить для авто с иностранной регистрацией, исключая страны ЕС», — пояснил Кирш.

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