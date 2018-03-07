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Стало известно, что будет с долларом в марте
07.03.2018 07:45
Стало известно, что будет с долларом в марте

В марте сохранятся благоприятные факторы для укрепления гривни.

«Гривня укрепляется уже около полутора месяцев. Мы должны понимать, что ранее она сильно упала под влиянием сезонных факторов. Курс был перекошен, а сейчас возвращается к нормальнім показателям», – рассказал в комментарии «Обозревателю», специалист отдела продаж долговых ценных бумаг Dragon Capital Сергей Фурса, информирует svodka.net.

По его словам, в первую очередь на падение гривни повлияла покупка нерезидентами государственных ценных бумаг и облигаций внутреннего государственного займа (ОВЗГ) на сумму около $300, что привело к тому, что гривня значительно укрепилась.

Также Фурса успокоил, что праздничные выходные в марте никак не скажутся на курсе доллара к гривне, а динамика курса сохранится до конца марта.

«Выходные никак не повлияют на динамику, и мы знаем, что весна – это сезон усиления гривни, потому что начинается посевная. В ближайшее время факторы для украинской валюты благоприятные», – отметил экономист.

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