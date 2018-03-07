«Газпром» ведет себя очень непорядочно как поставщик энергоресурсов и пытается сохранить старые монопольные позиции. Газовый монополист боится пропустить гол в свои ворота накануне выборов президента РФ.

Такое мнение высказал директор аналитического центра «Политика» Николай Давидюк, информирует svodka.net.

Как отмечает политолог, Украина в течение последних 2,5 лет, когда не закупала российский газ, жила без газовых проблем. Только наступает первый час закупки российского газа по решению Стокгольмского арбитражного суда Россия сразу начинает войну.

России и «Газпрому» нельзя доверять. Это не те партнеры, которые выполнят свои обязанности. Кроме того, Газпром боится публичной огласки того, что они проиграли Украине. Путин просто уничтожит главу компании Алексея Миллера. Ведь миф о том, что Украина постоянно должна России за газ, разрушается. Ситуация кардинально изменилась, и теперь Россия нам должна. У россиян от этого мозги расплавятся – что они должны выплатить нам деньги, – говорит Давидюк.

В то же время, по мнению эксперта, Украина тоже продемонстрировала наличие определенных проблем. В «Нафтогазе», считает он, красивые, но недальновидные менеджеры. Нельзя было надеяться на порядочность «Газпрома» и надо было закачивать побольше резервов в газохранилища.

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«Нафтогаз» выиграл суд, но проиграл внутриполитический момент, когда объявил о закрытии садов и школ с целью экономии газа. За что же мы тогда воюем? За то, чтобы у нас была богатая страна, умные люди, хотим, чтобы газ был только на предприятиях олигархов? Вместо того, чтобы прикрутить газ олигархам, прикрутили детям. Пожертвовали тем, кого наименее жалко – детьми,

– отмечает Николай Давидюк.

Поэтому, отмечает специалист, дальше этот спор между «Газпромом» и «Нафтогазом» развиваться исключительно в публичной плоскости с участием международных авторитетных судов. Украине необходимо вести прозрачный публичный юридический разговор, и избегать прямых и подковерных договоренностей с россиянами. Иначе, по убеждению Давыдюка, мы проигрываем, как это было в 2009 году, когда Юлия Тимошенко подписывала газовые контракты с Путиным. Политики нас посадят на коррупционную иглу и уничтожат Украину.

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