В копилку Балто-Черноморского Союза: Утренние новости от Пономаря Среда. Что можно отметить? — пишет на Фб обозреватель Олег Пономарь. Санкции животворящие:

КНДР готова заморозить ядерные и ракетные испытания на время переговоров с США, информирует svodka.net. Из Брюсселя:

Представитель США в НАТО позитивно оценил реформирование ВПК Украины (и Укроборонпрома). После «хорватского » Закона:

Генеральный штаб Вооруженных сил Украины уже подготовил документы о начале работы Операции Объединенных сил на Востоке Украины.

ООС — новое название вместо АТО, привыкайте. Санкций много не бывает:

Президент Украины подписал приказ о санкциях против четырех российских банков. Читайте: прежний российский шпион отравлен в Британии: Утренние новости от Олега Пономаря В копилку Балто-Черноморского Союза:

Главы парламентов Украины, Грузии и Молдовы договорились о создании межпарламентской ассамблеи трех стран. В Москве закрыли — в Мюнхене открыли:

«Нафтогаз» откроет представительство в Германии. Мега бонус- новость:

Мобильные операторы купили частоты 4G в диапазоне 1800 МГц. Общий объем полученных в ходе аукциона средств: 5,4 миллиарда грн.

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