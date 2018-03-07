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В копилку Балто-Черноморского Союза: Утренние новости от Пономаря
07.03.2018 08:25
В копилку Балто-Черноморского Союза: Утренние новости от Пономаря

Среда. Что можно отметить? — пишет на Фб обозреватель Олег Пономарь.

Санкции животворящие:
КНДР готова заморозить ядерные и ракетные испытания на время переговоров с США, информирует svodka.net.

Из Брюсселя:
Представитель США в НАТО позитивно оценил реформирование ВПК Украины (и Укроборонпрома).

После «хорватского » Закона:
Генеральный штаб Вооруженных сил Украины уже подготовил документы о начале работы Операции Объединенных сил на Востоке Украины.
ООС — новое название вместо АТО, привыкайте.

Санкций много не бывает:
Президент Украины подписал приказ о санкциях против четырех российских банков.

Читайте: прежний российский шпион отравлен в Британии: Утренние новости от Олега Пономаря

В копилку Балто-Черноморского Союза:
Главы парламентов Украины, Грузии и Молдовы договорились о создании межпарламентской ассамблеи трех стран.

В Москве закрыли — в Мюнхене открыли:
«Нафтогаз» откроет представительство в Германии.

Мега бонус- новость:
Мобильные операторы купили частоты 4G в диапазоне 1800 МГц. Общий объем полученных в ходе аукциона средств: 5,4 миллиарда грн.


Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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