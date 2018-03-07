Деловые Сводки
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|В копилку Балто-Черноморского Союза: Утренние новости от Пономаря
|07.03.2018 08:25
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Среда. Что можно отметить? — пишет на Фб обозреватель Олег Пономарь.
Санкции животворящие:
Из Брюсселя:
После «хорватского » Закона:
Санкций много не бывает:
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В копилку Балто-Черноморского Союза:
В Москве закрыли — в Мюнхене открыли:
Мега бонус- новость: