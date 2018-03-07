Из-за проблем с логистикой, садоводы повысили стоимость фруктов

После длительной стагнации, цены на яблоки в Украине начали постепенно повышаться. За неделю эти фрукты на украинском рынке подорожали в среднем на 11%, информирует svodka.net.

Как сообщают эксперты «АПК-Информ: овощи и фрукты», сегодня хозяйства готовы вести отгрузки яблок по 10-15 грн/кг. Для сравнения: еще неделю назад цены в данном сегменте стартовали от 9 грн/кг.

Как отмечают аналитики рынка, повышать цены садоводам Украины удается не только благодаря довольно активному спросу, но и за счет проблем с логистикой, которые наблюдаются в ряде регионов из-за снегопадов.

Стоит отметить, что на данный момент яблоко в украинских хозяйства уже стоит в 1,9-2,5 раза дороже, чем в первой половине марта 2017 года. Тем не менее, пока фермеры не рискуют более существенно повысить цены, поскольку такие их действия крайне негативно сказываются на темпах сбыта.

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