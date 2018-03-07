Деловые Сводки
- Рожденным ползать небо неподвластно: Российский разведывательный БПЛА “Сова” провалил испытания, - Злой одессит
- Будьте осторожны: Украину накроют магнитные бури
- Украинцев готовят к 25,50 грн./$. Что будет после праздников?
- Космос: Уфолог показал на видео шар с НЛО внутри (ВИДЕО)
- "Черный лебедь экономики РФ": Нефтяная идиллия близится к финалу
|Оккупанты активно прячут "ихтамнетов" на Донбассе
|07.03.2018 19:45
|
Командованием оккупационных войск принимаются дополнительные меры, направленные на сокрытие российского военного присутствия на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей, в т.ч. с целью недопущения документального подтверждения российского гражданства военнослужащих, которые могут попасть в плен или перейти на сторону украинских силовых структур.
Как сообщает Главное управление разведки МО Украины, указанное связано со случаем взятия в плен 4 марта с.г. гражданина России Николая Покусаева, информирует svodka.net.
В частности, по приказу российского командования у военнослужащих соединений и частей т.н. 1 и 2 АК, которые имеют гражданство РФ, в авральном порядке изымаются любые документы, которые могут указывать на их российское гражданство или принадлежность к ВС РФ.