Командованием оккупационных войск принимаются дополнительные меры, направленные на сокрытие российского военного присутствия на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей, в т.ч. с целью недопущения документального подтверждения российского гражданства военнослужащих, которые могут попасть в плен или перейти на сторону украинских силовых структур.

Как сообщает Главное управление разведки МО Украины, указанное связано со случаем взятия в плен 4 марта с.г. гражданина России Николая Покусаева, информирует svodka.net.

В частности, по приказу российского командования у военнослужащих соединений и частей т.н. 1 и 2 АК, которые имеют гражданство РФ, в авральном порядке изымаются любые документы, которые могут указывать на их российское гражданство или принадлежность к ВС РФ.

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