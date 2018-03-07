Премьер-министр Великобритании анонсировала первые возможные ответные действия, если следствие подтвердит причастность Российской Федерации к отравлению.

В случае подтверждения причастности России к отравлению шпиона-перебежчика Сергея Скрипаля, Великобритания будет частично бойкотировать ЧМ-2018, который пройдет в Российской Федерации. Об этом в среду, 7 марта сообщает Mirror, информирует svodka.net.

По словам Мэй, министры ее кабинета могут отказаться от посещения ЧМ-2018, но этого не сможет сделать футбольная сборная Англии.

«В зависимости от того, как пойдет расследование отравления, имевшего место в Солсбери, правительству целесообразно рассмотреть вопрос о том, должны ли министры и другие чиновники присутствовать на чемпионате мира в России», — сказала Мэй.

В своих первых публичных комментариях о предполагаемом отравлении премьер-министр сказал, что она хочет «отдать должное работе всех аварийных служб, которые работали на место происшествия, и тех, кто сейчас заботится о двух критически больных людях в больнице».

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Она добавила: «Следствие полиции продолжается».

Напомним, бывшего шпиона Сергея Скрипаля, который в 1990 и начале 2000 годов передавал Лондону данные о российских разведчиках, обнаружили без сознания на скамейке в торговом центре. Также рядом без сознания обнаружили его 33-летнюю дочь.

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