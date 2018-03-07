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|Важное событие, которое Путин использует для пропаганды против Украины
|07.03.2018 20:01
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Президент Российской Федерации Владимир Путин будет использовать проведение Чемпионата мира по футболу в России для продвижения собственной политики и пропаганды против Украины.
Об этом «Апострофу» заявил российский оппозиционный политик Константин Боровой, информирует svodka.net.
«Ожидать благоразумия от Путина и Кремля — это несерьезно. Они заинтересованы использовать ЧМ по футболу для продвижения собственной политики. Путин, непременно, будет это использовать и будет делать заявления. Смешно то, что Путин делает сейчас — он проводит какие-то пресс-конференции, но для своих журналистов», — сказал он.
По словам политика, благодаря Чемпионату мира у Путина появится возможность делать заявления на международной арене.
«Но он (эту возможность, — ред.) будет ее использовать не для того, чтобы снизить противостояние, а для того, чтобы продвигать свою политику», — подытожил Боровой.
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