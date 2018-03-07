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|Лацио - Динамо: где смотреть матч 1/8 финала Лиги Европы
|07.03.2018 20:09
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Киевское «Динамо» сыграет с «Лацио» в первом матче 1/8 финала Лиги Европы.
Поединок пятой команды Италии против вице-чемпиона Украины пройдет на Олимпийском стадионе в Риме 8 марта, информирует svodka.net.
Начало встречи в 22:05.
Поклонники футбола, которые не попадут на стадион, смогут поддержать команду Александра Хацкевича у экранов ТВ. В прямом эфире игру «бело-синих» покажут каналы «Украина» и «Футбол 2».
Ответная встреча пройдет в Киеве на НСК «Олимпийский» через неделю — 15 марта.
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