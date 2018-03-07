Киевское «Динамо» сыграет с «Лацио» в первом матче 1/8 финала Лиги Европы.

Поединок пятой команды Италии против вице-чемпиона Украины пройдет на Олимпийском стадионе в Риме 8 марта, информирует svodka.net.

Начало встречи в 22:05.

Поклонники футбола, которые не попадут на стадион, смогут поддержать команду Александра Хацкевича у экранов ТВ. В прямом эфире игру «бело-синих» покажут каналы «Украина» и «Футбол 2».

Ответная встреча пройдет в Киеве на НСК «Олимпийский» через неделю — 15 марта.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира