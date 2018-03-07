Деловые Сводки
- Рожденным ползать небо неподвластно: Российский разведывательный БПЛА “Сова” провалил испытания, - Злой одессит
- Будьте осторожны: Украину накроют магнитные бури
- Украинцев готовят к 25,50 грн./$. Что будет после праздников?
- Космос: Уфолог показал на видео шар с НЛО внутри (ВИДЕО)
- "Черный лебедь экономики РФ": Нефтяная идиллия близится к финалу
|Космос: Уфолог показал на видео шар с НЛО внутри (ВИДЕО)
|07.03.2018 20:41
|
Уфолог показал на видео плазменный шар, который двигался в космосе 2 марта, в 21:30. Феномен удалось сфотографировать с помощью камеры Canon PowerShot с телескопом Celestron 130 с окуляром 18 мм.
В коротком кадре показан удивительный объект выглядит как прозрачная плазменный шар с существом или инопланетянином, находящихся внутри мяча. Подобные сферы ученые фиксируют не первый раз, но природу их происхождения пока объяснить не могут, информирует svodka.net.
Ранее сообщалось, что британский физик и популяризатор науки
Стивен Хокинг в программе StarTalk ответил на вопрос о том, что
было до Большого взрыва и появления Вселенной. «Ничего не было», —
сказал Хокинг. Сославшись на общую теорию относительности
Эйнштейна, он пояснил, что, согласно ей, пространство и время
формируют пространственно-временной континуум, который
деформируется под воздействием массы и энергии. Он пояснил, что
придерживается евклидова подхода к квантовой гравитации. По его
словам, они с американским физиком Джеймсом Хартли сформулировали
допущение об отсутствии границ, согласно которому граничное условие
Вселенной в том, что у нее отсутствуют границы.