Пятница. Чем заканчиваем неделю?

Мы уже привыкли к тому, что в Черном Море постоянно находятся корабли НАТО:

В акваторию Черного моря вошел американский десантный корабль USS Oak Hill (LSD 51). На борту корабля находятся почти 500 морпехов, информирует svodka.net.

Тема встречи — важные законопроекты, которые нужно принять Раде:

Заместитель генерального секретаря НАТО Геттемюллер сегодня в штаб-квартире НАТО в Брюсселе встретится с вице-премьером по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Иванной Климпуш-Цинцадзе.

Все устали от популизма — делайте реформы:

МВФ ждет подачи законопроекта о масштабной земельной реформе в Верховную Раду.

Не через Россию:

Между Эстонией и Финляндией построят газопровод.

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