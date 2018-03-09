Центр сегодня перекрыт из-за мероприятий по случаю годовщины со дня рождения Шевченко Сегодня, 9 марта, в центре Киева перекрыли улицы для движения автомобилей и отменили остановки общественного транспорта. В центре Киева перекрыли часть улиц и отменили остановки общественного транспорта, информирует svodka.net. Об этом предупреждает Киевская городская государственная власть. Ограничения будут действовать в связи c праздничными мероприятиями по случаю годовщины со дня рождения Тараса Шевченко. Сегодня в центре пройдут праздничные мероприятия возле памятника писателю Тарасу Шевченко по случаю 204-й годовщины со дня его рождения. Читайте: Жители Коцюбинского проголосовали за то, чтобы стать частью Киева Будет ограничено движение транспорта и временно не будет останавливаться на остановках наземный общественный транспорт. В частности, с 07:00 и до завершения мероприятий отменены остановки: — троллейбусных маршрутов №№ 5, 8, 9, 17 – остановка «Ст. м. «Университет» на ул. Владимирской; — автобусных маршрутов №24, №114, №118 и троллейбусных №№ 5, 8, 9, 17 – остановка «Ул. Владимирская» на бульваре Т. Шевченко в обоих направлениях; — автобусных маршрутов №24, №114, №118 – остановка «Б-р Т. Шевченко» в направлении железнодорожного вокзала. Движение транспорта 9 марта ограничат на следующих участках: на ул. Владимирской (от ул. Льва Толстого до бульвара Т. Шевченко) бульваре Т. Шевченко (от ул. Владимирской до ул. Пушкинской), ул. Терещенковской (от ул. Л. Толстого до ул. Б. Хмельницкого).



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