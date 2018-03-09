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|Задержание Рубана: Появились неожиданные подробности громкого происшествия
|09.03.2018 08:06
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Задержание руководителя украинского центра освобождения пленных «Офицерский корпус» Владимира Рубана уже пытаются замять, оказывая давление на администрацию Президента.
Об этом на своей странице в Facebook написал волонтер Мирослав Гай.
«Уже идет давление на администрацию Президента, что бы отмазать Рубана — фейкового генерала и контрабандиста, который 4 года перевозит оружие в мирную Украину. Он выполняет грязные поручения РФ через Медведчука — делает под Киевом оружейные схроны и внедряет агентов Кремля. Если его отпустят, то мы сразу узнаем, кто работает на Путина», — пишет он, информирует svodka.net.
Надо сказать, что задержание скандального переговорщика подтвердил и генеральный прокурор Украины Юрий Луценко, оставив комментарий под одной из публикаций Гая в Facebook, и назвал произошедшее «неслучайным задержанием».