СБУ собирается серьезно взяться за руководителя украинского центра освобождения пленных «Офицерский корпус» Владимира Рубана в связи с его задержанием, но этому может воспрепятствовать руководитель общественного движения «Украинский выбор» Виктор Медведчук.

Об этом написал на своей странице в Facebook волонтер и журналист Назар Приходько, информирует svodka.net.

«СБУ хочет его «взять за *опу» после того, как «хлопнула» его с оружием и боеприпасами на КПВВ «Майорск». Это факт, но! Медведчук уже давит на АП (Администрацию Президента, — прим. «Апострофа»), чтобы Рубана отпустили. Сверхсложная игра, Друзья! Лично я — не могу поддержать АП в этой борьбе не потому, что я за Рубана или Медведчука, эти люди заслужили пожизненное, а потому, что я прекрасно помню, кто ввел Медведчука в трехстороннюю контактную группу. Порошенко», — объясняет он.

В связи с этим волонтер призывает всех не спускать на тормозах задержание Рубана.

«Я призываю всех неравнодушных поддержать нашу огласку этой ситуации. Как показала тысячу раз практика — огласка, участие и неравнодушие широких слоев народа — является залогом успеха. Рубан должен сидеть. Посадка Рубана — удар по Медведчуку, который ослабит его позиции. Мы обязаны его нанести», — добавляет Приходько.

Кроме того, он задается вопросом о деятельности Виктора Медведчука в связи с произошедшим.

Читайте: Чем опасен Виктор Медведчук, - Роман Синицын

«Если Рубан возил оружие с временно оккупированных территорий, то, что возит до сих пор Медведчук на своем эксклюзивном чартере с РФ? Вот где вопрос», — резюмирует журналист.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира