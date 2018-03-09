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|Волонтер сообщил о "подводных камнях" задержания Рубана
|09.03.2018 08:14
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СБУ собирается серьезно взяться за руководителя украинского центра освобождения пленных «Офицерский корпус» Владимира Рубана в связи с его задержанием, но этому может воспрепятствовать руководитель общественного движения «Украинский выбор» Виктор Медведчук.
Об этом написал на своей странице в Facebook волонтер и журналист Назар Приходько, информирует svodka.net.
«СБУ хочет его «взять за *опу» после того, как «хлопнула» его с
оружием и боеприпасами на КПВВ «Майорск». Это факт, но! Медведчук
уже давит на АП (Администрацию Президента, — прим. «Апострофа»),
чтобы Рубана отпустили. Сверхсложная игра, Друзья! Лично я — не
могу поддержать АП в этой борьбе не потому, что я за Рубана или
Медведчука, эти люди заслужили пожизненное, а потому, что я
прекрасно помню, кто ввел Медведчука в трехстороннюю контактную
группу. Порошенко», — объясняет он.
«Я призываю всех неравнодушных поддержать нашу огласку этой ситуации. Как показала тысячу раз практика — огласка, участие и неравнодушие широких слоев народа — является залогом успеха. Рубан должен сидеть. Посадка Рубана — удар по Медведчуку, который ослабит его позиции. Мы обязаны его нанести», — добавляет Приходько.
Кроме того, он задается вопросом о деятельности Виктора Медведчука в связи с произошедшим.
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«Если Рубан возил оружие с временно оккупированных территорий, то, что возит до сих пор Медведчук на своем эксклюзивном чартере с РФ? Вот где вопрос», — резюмирует журналист.