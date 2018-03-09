Новые данные ,переданные аппаратом «Юнона«, свидетельствуют о том, что Юпитер еще более сложная планета, чем считалось ранее.

Аппарат Juno передал NASA данные о процессах, которые происходят в недрах Юпитера на глубине три тысячи километров. Журнал Nature опубликовал четыре статьи, посвященные внутреннему строению планеты, информирует svodka.net.

К примеру, сильные вихри, зафиксированные в его атмосфере, как оказалось, проникают внутрь планеты и вызывают изменения в гравитационном поле. Исследователи выяснили, что оно асимметрично по направлению с севера на юг.

При этом газовое ядро Юпитера вращается, согласно информации о гравитации, как твердое тело.

Также Juno передал снимки поверхности планеты, сделанные в инфракрасном диапазоне. Оказалось, что циклоны в атмосфере Юпитера на его полюсах складываются в причудливые узоры. Почему так происходит, ученые пока не выяснили.

Читайте: Космос: В Украину приедет астронавт NASA

Juno («Юнона») был запущен в 2011 году, на орбиту Юпитера станция вышла в 2016-м. Аппарат будет работать до середины 2018 года, затем его спустят в атмосферу планеты,где он сгорит.

Ранее ученые NASA нашли потенциальных двойников Земли за пределами Солнечной системы.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира