В Пентагоне заявили, что готовы применить подводные лодки, которые уничтожат Россию, если в этом будет необходимость.

Об этом сообщает Голос Америки, цитируя слова главы Стратегического командования вооруженных сил США, генерала Джона Хайтена в связи с высказыванием президента России Владимира Путина о новых вооружениях, информирует svodka.net.

«Они не могут ничего сделать, кроме массивной атаки против нашей страны, на которую мы не смогли бы ответить. Кстати, они не знают, где находятся наши подводные лодки, а они способны уничтожить их страну, если мы пойдем по этому курсу», – сказал он.

Кроме того, в США опровергли тот факт, что Кремль пошел на разработку ядерного оружия исключительно из-за несоблюдения Вашингтоном предыдущих соглашений в области контроля над вооружениями.

«Соединенные Штаты продолжают оставаться преданными нашим обязательствам в области контроля над вооружениями. К сожалению, предыдущая практика Российской Федерации в том, что касается соблюдения ею обязательств в области контроля над вооружениями, оставляет желать лучшего», – пояснил позицию Пентагона заместитель министра обороны США по политическим вопросам Джон Руд.

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В тоже время в США отметили, что подобные угрожающие высказывания РФ «хотя и не стали неожиданностью, но все же вызвали разочарование».

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