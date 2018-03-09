Британские ученые считают, что улучшить способность человека к запоминанию можно, если во время сна проводить транскраниальную электрическую стимуляцию.

Ученые Йоркского университета Великобритании обнаружили, каким образом течение сна влияет на способность человека запоминать новую информацию, информирует svodka.net.

Результаты исследования опубликованы в журнале Current Biology, пишет Lenta в пятницу, 9 марта.

Так, ученые решили узнать, как развитие памяти связано со шпинделями сна — взрывами колебательной мозговой деятельности, видимых при помощи электроэнцефалограммы. Они считают, что улучшить способность человека к запоминанию можно, если во время сна проводить транскраниальную электрическую стимуляцию.

Эксперимент, проведенный на добровольцах, показал правильность выводов исследователей. Людям говорили прилагательные и связанные с ними ассоциации. Потом людям произносили эти прилагательные во время, когда они дремали. ЭЭГ выявила, что у людей возникали именно соответствующие ассоциации. Таким образом, шпиндели сна напрямую связаны со способностью запоминать.

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Как считают ученые, их открытие сможет помочь людям, у которых наблюдаются трудности в обучении.

Напомним, ранее ученые установили связь между бегом и улучшением памяти.

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