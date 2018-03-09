1. Специальный представитель Государственного департамента США по вопросам Украины Курт Волкер считает, что пришло время подумать об ужесточении санкций за Крым. Он отметил, что проблемы с Крымом идентичны ситуации с оккупированным россией Донбассом.

2. Военная прокуратура Центрального региона Украины разыскивает 4266 военнослужащих, которые после аннексии Крыма не прибыли на территорию материковой Украины для дальнейшего прохождения службы, информирует svodka.net.

3. Севастополь. Всю ночь где-то далеко слышатся звуки. Не пойму, то ли грузовые машины ездят, то ли на аэродроме что-то тягают, то ли самолёты заводят. Какой-то металлический шум. Первый раз такое слышу. Не пойму, почему НОЧЬЮ? Началось с наступлением темноты вчера вечером. Сейчас (4 утра) тоже слышно. Тем временем оккупанты продолжают военные учения.

4. “В Крыму береговые войска ЧФ провели бой”. А раньше у нас проводили “Казантип”.

5. Минимум 30 украинских информационных интернет-ресурсов полностью или частично заблокированы оккупантами в Крыму. По ссылке список сайтов, к которым нет доступа, а также результаты мониторинга.

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6. Симферопольский автовокзал встретил новым забором.

7. В очереди я с сыном и полицайская мамашка с дочкой. Сын балуется: “ — Будешь себя плохо вести, заберёт полиция. — Не пугайте нами детей. Это создаёт плохой имидж МВД!”. Что-то ржу. Пытки подозреваемых, задержания на митингах, подбрасывание наркоты — не создаёт, а это создаёт?

8. Керченский водоканал поздравил женщин с 8 марта… отключением воды. Все по стандартам родной говени, но ватники почему-то возмущаются.

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