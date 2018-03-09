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|Перевозил оружие не просто так: Арьев рассказал о задержании Рубана
|09.03.2018 09:18
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Задержанный СБУ руководитель «Офицерского корпуса» Владимир Рубан перевозил оружие в Киев с конкретной целью.
Об рассказал вице-президент ПАСЕ и народный депутат от Блока Петра Порошенко Владимир Арьев на своей странице в Facebook, информирует svodka.net.
«Соратник Медведчука задержан с целым арсеналом оружия, которое, по моим источникам, везли в Киев не просто так», — заявил он.
«Радует, что теперь Рубану не отделаться лишь солдатским ремнем по филее, как его альфа-маскулинном друге-гонщике. Все серьезно», — написал Арьев.
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