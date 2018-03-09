Задержанный СБУ руководитель «Офицерского корпуса» Владимир Рубан перевозил оружие в Киев с конкретной целью.

Об рассказал вице-президент ПАСЕ и народный депутат от Блока Петра Порошенко Владимир Арьев на своей странице в Facebook, информирует svodka.net.

«Соратник Медведчука задержан с целым арсеналом оружия, которое, по моим источникам, везли в Киев не просто так», — заявил он.

«Радует, что теперь Рубану не отделаться лишь солдатским ремнем по филее, как его альфа-маскулинном друге-гонщике. Все серьезно», — написал Арьев.

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