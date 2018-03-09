Европейская комиссия (ЕК) поддержала новую программу макрофинансовой помощи для Украины на сумму около 1 млрд евро.

Об этом говорится в Twitter отдела по экономическим и финансовым вопросам Еврокомиссии, информирует svodka.net.

«ЕК принимает предложение о новой программе макрофинансовой помощи Украине на сумму до 1 млрд евро для поддержки экономической стабилизации и структурных реформ», — говорится в сообщении.

Программа макрофинансовой помощи ЕС направлена на установление тесного экономического и политического диалога с соседними странами, предлагая им срочные кредиты и гранты в сложных условиях, следует из сообщения.

В свою очередь вице-президент Европейской комиссии Валдис Домбровскис в Twitter отметил, что в Еврокомиссии рассчитывают на положительное решение в отношении программы со стороны Европарламента и Европейского совета.

Ранее заместитель руководителя Главного директората Еврокомиссии по вопросам политики соседства и расширения Катарина Матернова заявила, что предоставление Украине макрофинансовой помощи напрямую зависит от возобновления сотрудничествастраны с Международным валютным фондом (МВФ).

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