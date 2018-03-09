Ранее глава РПЦ выразил недовольство речью президента Румена Радев на торжествах по случаю 140-летия освобождения Болгарии от османского ига.

Вице-премьер Болгарии Валерий Симеонов назвал патриарха Русской православной церкви Кирилла «агентом КГБ» и «сигаретным митрополитом России», информирует svodka.net.

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Об этом вице-премьер заявил в эфире Болгарского национального телевидения.

Так Симеонов прокомментировал заявление российского патриарха, который сказал, что разочарован исторической интерпретацией освобождения Болгарии.

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По словам Симеонова, с 1996 года российский патриарх ввез в Россию сигарет на сумму 14 млрд долларов. «Это не православный служитель. Это агент Михайлов, второразрядный агент советского КГБ», — сказал вице-премьер.

Ранее глава РПЦ выразил недовольство речью президента Румена Радев на торжествах по случаю 140-летия освобождения Болгарии от османского ига.

По мнению Кирилла, Радев недостаточно четко подчеркнул роль России в победе над Османской империей. В своей речи Радев выразил благодарность от имени своей страны многим народам, чьи представители служили в российской армии, которая освобождала Болгарию. Многие болгары посчитали неприемлемым тон высказываний патриарха.

Как сообщали новости мира ранее, посольство Украины в Болгарии также выразило протест из-за высказываний патриарха РПЦ Кирилла в эфире Болгарского национального телевидения 1 марта. «Утверждение патриарха о «гражданской войне» в Донбассе рассматриваем как антиукраинскую провокацию», — говорилось в заявлении на официальной странице посольства.

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