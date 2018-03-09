Российский журналист Павел Каныгин сообщил, что подозреваемый в подготовке терактов глава «Офицерского корпуса» Владимир Рубан является человеком, который обладает информацией по сбитому на Донбассе в 2014 году малайзийскому Boeing MH17.

«Очень странная история с задержанием Рубана на Донбассе украинскими силовиками… К Рубану, конечно, много вопросов. Помимо популярных обвинений в том, что людей он вызволял за деньги, есть еще один момент. Рубан – один из тех, кто обладает информацией по сбитому малайзийскому Boeing. В июле 2014-го он много контактировал с сепаратистами и с тем же Хмурым (боевик «ДНР», якобы причастный к доставке «Бука», из которого был сбит самолет. – «ГОРДОН») по теме обменов. Отношения у них тогда сложились вполне рабочие, даже приятельские, оба потом травили байки в Facebook, и я уверен, что Рубан мог бы много интересного нам рассказать», – написал Каныгин на своей странице в Facebook, информирует svodka.net.

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