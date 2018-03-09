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|На Киевщине правоохранители разоблачили тайный бункер-нарколабораторию
|09.03.2018 20:48
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В одном из сел Вышгородского района Киевской области, на территории бывшего предприятия по переработке древесины, действовала лаборатория по изготовлению метадона и амфетамина.
Об этом сообщили в пресс-службе СБУ, информирует svodka.net.
«Дельцы обустроили производство в умышленно построенном бункере, площадью почти 140 квадратных метров, на глубине 4 метра», — говорится в сообщении.
Во время обысков в лаборатории правоохранители обнаружили почти 1 кг метадона, 0,5 кг амфетамина, 500 растений «коки», которые злоумышленники планировали использовать для синтеза в изготовлении кокаина.
Сотрудники спецслужбы также изъяли оружие — автоматический пистолет «Стечкина», пистолет-пулемет Дегтярева, два автомата Калашникова, подствольный гранатомет, 17 гранат ВОГ и РГД, противотанковая мина с запалом и 200 патронов различного калибра.
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На месте правоохранители задержали одного из злоумышленников — жителя Киевской области, ему объявлено о подозрении. Устанавливаются другие лица, причастные к противоправной деятельности.