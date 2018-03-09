Деловые Сводки
- Не одними санкциями едины: Сенат США завален русофобской работой, - Злой одессит
- За нами тяжелая история: Интеллектуалы Украины и Польши выпустили важнейшее обращение
- В Индии легализировали эвтаназию
- На Киевщине правоохранители разоблачили тайный бункер-нарколабораторию
- Во Львове провели конкурс двойников Тараса Шевченко
|В Индии легализировали эвтаназию
|09.03.2018 21:03
|
Верховный суд Индии разрешил «пассивную эвтаназию».
В постановлении говорится, что жизнь пациента можно прервать путем прекращения лечения в случае комы или терминальной стадии болезни. Кроме того, суд позволил гражданам при жизни оставлять завещание с требованием прекратить их жизнь в случае наступления комы, информирует svodka.net.
Пассивная эвтаназия позволяет отказаться от медицинского лечения с намерением ускорить смерть пациента с неизлечимым заболеванием.
Многие правозащитники и активисты поддерживают такое решение. По их словам, это даст возможность неизлечимо больным людям уйти из жизни с достоинством.
Однако в экспертной среде есть и те, кто небезосновательно полагает, что подобное решение не ко времени.
Читайте: Супруги умерли в один день в результате эвтаназии
Так, Минакши Бисвас, знаток по эвтаназии, профессор гуманитарных наук Университета GD Goenka в Нью-Дели, уверена, что есть много факторов, которые следует учитывать, прежде чем разрешить пассивную эвтаназию.
«Разрешить пассивную эвтаназию в развитых странах, вероятно, вероятно, но приветствовать даже пассивную эвтаназию в таких странах, как Индия, очень сложно», — говорит она.
По ее словам, в Индии нет даже базовых медицинских услуг, а средства для сектора здравоохранения в государственном бюджете неадекватны.
«Это означает, что многие индийцы, которые не могут позволить себе медико-санитарную помощь, будут вынуждены делать выбор в пользу эвтаназии», — сказала она.