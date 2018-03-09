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|За нами тяжелая история: Интеллектуалы Украины и Польши выпустили важнейшее обращение
|09.03.2018 21:19
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Представители многих гражданских сообществ в Польше и Украине возмущены продолжением конфронтационной политики и ее эскалации в отношениях между Польшей и Украиной
Об этом говорится в их совместном обращении, текст которого есть в распоряжении Еспресо.TV, информирует svodka.net.
Обращение гражданских сообществ Польши и Украины
Мы, представители многих гражданских сообществ в Польше и Украине, хотим выразить свой протест против продолжения конфронтационной политики и ее эскалации в отношениях между Польшей и Украиной!
Эта политика уничтожает усилия и труды нескольких поколений поляков и украинцев, которые привели к диалогу, сотрудничеству и дружбе между нами. Трагическое сплетение истории украинцев и поляков в прошлых веках, недобрая память о политике II Речи Посполитой в отношении польских граждан украинского происхождения, кровавый для обеих сторон конфликт между 1939 и 1947 годами, антиукраинская пропаганда коммунистической Польши и СССР — все это должно было разделить нас навсегда. Но после 1989 и 1991 годов невозможное стало возможным! Тогда мы вместе признали, что падение коммунизма, возникновение независимых Украины и Польши, болезненный урок истории ХХ в., шансы на расширение Европейского Союза ставят нас перед новыми вызовами. А лозунг «Нет свободной Польши без свободной Украины и свободной Украины без свободной Польши» обретает новое значение: он означает нашу ответственность за будущее наших стран и всей Европы — в частности, за преодоление трагического исторического наследия. Мы понимали, что хотя по обе стороны границы много польских и украинских могил, они могут стать знаком нашей общей памяти, а не поводом для нового конфликта. Мы рассуждали: пусть они показывают, какую высокую цену мы заплатили за свободу и независимость обоих народов.
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За нами тяжелая история, но несмотря на это удалось нам утвердить новое партнерство, новое качество нашей близости! Удалось прежде только потому, что оба общества при поддержке Костела и Церкви, а также политиков начали разговор, который строится на основе стандартов, принятых в Западной Европе после 1945 года. То есть, мы искали то, что сближает и объединяет народы, а не то, что разделяет их; искали выход из исторической ловушки путем далекой от политизации работы историков и образования.
Мы обращаемся прежде только к нашим согражданам в Польше и в Украине, а также к политикам, поскольку именно они несут окончательную ответственность за отношения между нашими странами:
В отношениях между Польшей и Украиной мы хотим возвращения политики, опирающейся на настоящий разговор, а не на диктат одной из сторон. Хотим политики, обращенной к настоящему и к будущему! Осознаем ту ответственность, которая лежит на наших плечах, и тот шанс, который стоит перед нами! Опыт наших народов, вынесенный из предыдущих веков, свидетельствует: каждая конфронтация между поляками и украинцами, часто инспирированная Россией, приводит к нашему общему поражению! Нынешний Европе грозит столкновение национальных эгоизмов, а в первую очередь — российский империализм. В этих условиях нам, полякам и украинцам, легче будет мешать этой угрозе вместе! А также вместе строить Европу XXI века!
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Подписи из Украины:
Юрий Андрухович, переводчик Бруно Шульца
Подписи из Польши:
Edwin Bendyk (Эдвин Бендык), публицист