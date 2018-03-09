Пакет, предложенный Сенату, кроме антироссийских санкций, включает также статьи, подразумевающие оказание поддержки военно-техническому сектору нашей страны.

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Как известно, на следующей неделе Сенат США должен будет рассмотреть очередную порцию санкционных предложений в отношении РФ, которая после поступит на подпись к президенту Дональду Трампу. В принципе, о том, что данный пакет санкций будет рассматриваться в марте, я писал ещё в статье “Черный март для российских олигархов”. Но в данном контексте меня интересует не только долгожданное введение санкций, которые, как известно, стимулируют экономику страны-агрессора, информирует svodka.net.

Дело в том, что ранее Конгресс США провел целый пакет, на пару сотен миллионов долларов, плановых инвестиций в структуры национальной безопасности Украины.

Пакет включает в себя следующие статьи, подразумевающие оказание поддержки военно-техническому сектору нашей страны: National Defense Authorization Act 2018, Ukraine Security Assistance Initiative, State Foreign Operations and related programs, а так же Department of Defense Appropriation Act 2018.

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Данные акты включают в себя целый спектр мероприятий, от предоставления технической базы, финансирования и до проведения тренингов и обучения. Что отдельно радует, уделено будет внимание и вопросам информационной войны, которая входит так же в ареал безопасности киберпространства. А, как известно, здесь у нас, несмотря на 4 года горячей фазы противостояния с Россией, непаханое поле, которое на местах пахать, желания особого нет. А подобные акты подразумевают не просто финансирование, но и непосредственное присутствие, и контроль со стороны специалистов из США.

А потому, не одними санкциями едины и Сенату стоит рассмотреть как можно скорее очень много интересных предложений.

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