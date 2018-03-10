В Украине существует требование на всякого рода «комиков» в политике, но наша страна не в том состоянии, чтобы позволить себе подобное легкомыслие.

Об этом заявила эксперт-международник Ирина Верещук, информирует svodka.net.

Эксперт провела параллели между победой в Италии возглавляемого блогером и комиком Беппе Грилло движения «5 звезд» и политическими амбициями Владимира Зеленского.

«Назвать Владимира Зеленского правым радикалом, конечно сложно, но сходство есть. Да, это тренд на несистемность, на неполитиков. В Украине есть определенные движения, которые, например, поддерживали бы того же Зеленского», — отметила знаток.

Также она привела в пример Польшу и маргинальное движение Kukiz’15 во главе с рок-музыкантом Павелом Кукизом.

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«Он занял третье место на президентских выборах и вошел в парламент, и сегодня в сейме играет чуть ли не первую скрипку, когда не хватает голосов. Он стал откровенным украинофобом и т.д. И сейчас мы видим блогера и комика, который приходит к власти в Италии», — подчеркнула международник.

При этом Верещук крайне негативно относится к подобным экспериментам в политической жизни Украины.

«Но я хочу предостеречь, что Украина — не Италия. Мы не состоим в ЕС, мы не члены НАТО, мы не может себе позволить играться в комиков и блогеров. Нам нужны системные политики, нам нужны технократы. Пускай они будут неинтересны и непрезентабельны, и не могут пользоваться такими инструментами. Нам нужна Ангела Меркель, те силы, которые будут вытягивать Украину с этого дна», — подытожила она.

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