Глава так называемой «ДНР» Александр Захарченко, в сговоре с которым подозревают переговорщика Владимира Рубана, прокомментировал его задержание СБУ на «официальном сайте» оккупированной области.

По словам главаря «ДНР», он встречался с руководителем украинского центра освобождения пленных «Офицерский корпус» только по вопросам обмена пленными, к тому же это было довольно давно, информирует svodka.net.

Он также пошутил над сценарием переворота, который озвучила Служба Безопасности.

«Что касается сценария переворота, который представлен СБУ, то он похож на сценарий дешевого американского боевика для стран третьего мира. Если в этом есть часть правды, то я рад, что на Украине находятся люди, которые готовы снести этот гнилой продажный режим», — отметил Захарченко.

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