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В США экс-военный захватил заложников в доме ветеранов: новые подробности происшествия (ВИДЕО)
10.03.2018 09:28
В США экс-военный захватил заложников в доме ветеранов: новые подробности происшествия (ВИДЕО)

В городе Йонтвилль (штат Калифорния) прежний военный захватил в заложники дом ветеранов.

В результате трое людей погибли, передает телеканал CBS News, информирует svodka.net.

Стрельба произошла утром 9 марта. Силовики не смогли установить контакт с взявшим заложников мужчиной. Затем в здании прозвучало от 15 до 20 выстрелов.

В результате погибли три женщины. Сам нападавший также застрелился.

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Центр для бывших военных в Йонтвилле является крупнейшим в США. В числе пациентов – ветераны Второй мировой войны, а также боевых действий в Корее, Въетнаме, Ираке и Афганистане. Всего в момент нападения там находилось более 1 тыс. человек.

36-летний подозреваемый был участником программы для военных с эмоциональными травмами. Две недели назад его исключили из этой программы.



Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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