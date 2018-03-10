Деловые Сводки
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|Польша: Агрессия России дойдет до стран Балтии
|10.03.2018 09:51
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Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что по-прежнему актуальны слова экс-президента Польши Леха Качиньского том, что агрессия России дойдет до стран Балтии.
Об этом он сказал во время пресс-конференции в Вильнюсе по итогам переговоров с главами правительств Литвы, Латвии и Эстонии, информирует svodka.net.
«Я напомнил моим коллегам слова президента Леха Качиньского, что сначала Грузия, потом Украина, а со временем могут быть Польша и Балтийские страны. И действительно, без сомнения, надо быть настроенными мирно, но одновременно не наивно, и нужно строить и усиливать трансатлантический союз на восточном фланге, что мы активно и делаем с нашими партнерами из Литвы, Латвии и Эстонии», — заявил Моравецкий.